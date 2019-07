Gode råd fra OUH-læge: Drik lidt og ofte, og husk salt

Hedeslag

Hedeslag kan komme langsomt, og for nogle kan det være svært at opdage i tide, at man er ved at nå en kritisk overophedning.Er over 65 år, har kroniske sygdomme eller handicap, er gravid, har små børn eller tager medicin skal man være særlig opmærksom.



For at forebygge hedeslag bør man beskytte sig mod solen ved at opholde sig i skyggen eller bære en hat, og man skal huske at drikke rigeligt med vand, også selvom man ikke føler sig tørstig.



Ved meget høje temperaturer kan det være en god idé at holde sig indenfor på et sted med luftafkøling eller aircondition.



Er uheldet ude og hedeslaget opstår, vil det give en række symptomer, man bør være opmærksom på. Alle symptomer behøver dog ikke være til stede på samme tid.



Man kan føle tiltagende utilpashed, mathed, hovedpine og svimmelhed, og kan fremstå angst, forvirret og sløv. I svære tilfælde kan man blive bevidstløs og få kramper.



Bliver man ramt af hedeslag kan huden blive rød, varm og tør, hvilket er et tegn på nedsat eller ingen svedproduktion. Derudover kan man have hurtig og kraftig puls eller nedsat urinproduktion af tiltagende mørk gullig farve, som er tegn på væske- eller saltmangel.



Kilde: Sundhedsstyrelsen