Som ung kok rejste Lasse Paulsen til Sydafrika for at afprøve sine nyerhvervede kokkeevner i uvante omgivelser. Han har altid rejst meget og har aldrig været bleg for at kaste sig over gastronomiske udfordringer med nogle af landets bedste kokke. Alle de erfaringer har han taget med sig på Hotel Hesselet, hvor han siden 2015 har været gastronomisk chef.