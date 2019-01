Efter en klar nat med udsyn til stjernerne er der grund til at være forsigtig i morgentrafikken.

Vejtemperaturerne overalt på Fyn ligger tirsdag morgen ifølge Vejdirektoratet under frysepunktet, og det har gjort det nødvendigt at salte på både større og mindre veje i løbet af natten og i morgentimerne.

Klokken 6.30 saltes der ifølge Vejdirektoratet i Middelfart og Assens Kommuner, i Svendborg samt enkelte steder i Odense.

DMI advarede allerede mandag aften om risiko for glatte veje, og særligt på mindre veje, hvor der ikke er blevet saltet, kan der tirsdag morgen være glat. Vejdirektoratet advarer om risiko for glatte veje især på udsatte steder.

I løbet af dagen når temperaturen kun lige et par grader over frysepunktet, og solen vil vise sig frem over Fyn, lyder prognosen fra DMI. Derefter venter endnu en delvist klar aften og nat, hvor der dog kan falde enkelte slud- eller snebyger, mens temperaturen igen daler et par grader under frysepunktet.