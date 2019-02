Glæde i en mørk tid: Bløde tøjdyr til syge børn

Ikea har igen i år været en tur forbi H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, for at dele bamser ud til de børn, der har været indlagt henover julen, og derfor ikke har kunnet danse om juletræet hjemme i stuerne sammen med deres familie.

Et bidrag fra kunderne i Ikea Odense har givet Ikea mulighed for uddele bamser til børnene, hvilket glæder Namik Catkafa, varehuschef i Ikea i Odense.

- Vi er enormt glade for at mærke, hvordan de lokale har bakket op om initiativet. Hos Ikea mener vi, leg er en vigtig forudsætning for alle mennesker. Det er i legen, vi udvikler os, og det er, når vi leger, vi er nysgerrige og lærer at omgås andre mennesker. Det er for os noget, som alle børn burde have mulighed for, og derfor varmer det rigtig meget i vores hjerter, at vi har kunne bidrage til, at børnene på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital har fået en trofast legekammerat og lidt at smile over.

Også på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital er man glade for den tilbagevendende begivenhed, som er med til at skabe glæde blandt børnene.

- Det varmer om hjertet, at så mange har valgt at støtte op om det her initiativ. Julen har for mange været en svær tid, og det er hårdt for alle i familien at tilbringe juledagene på hospitalsgangene. Derfor er det dejligt at se, hvordan så mange af dem der har lidt luft i budgettet, har valgt at bruge det på at glæde de familier, for hvem julen ikke har været en mindeværdig oplevelse, siger sygeplejerske Johanne Fabricius fra Odense.