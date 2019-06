Glade men trætte Radikale i Odense: - Jeg føler mig som en ballon, hvor luften er ved at gå ud af

Der er lettet stemning hos Radikale i Odense, der ser ud til igen at få et fynsk mandat i Folketinget.

- Men det har været en god valgkamp. Jeg har både prøvet at vinde og tabe en valgkamp, og den her føles bedre end den jeg vandt, siger han.

- Jeg har heldigvis min mand med som chauffør, for jeg er træt som et alderdomshjem, griner hun.

- Jeg kan godt mærke, at vi nærmer os, at det er ved at være overstået nu. Jeg føler mig som en ballon, hvor luften er ved at gå ud af, siger en tydeligt lettet og træt Camilla Hersom.

Fra hver sin side af lokalet kigger Helveg og Hersom fra deres valgplakater, der er opstillet langs væggene ud over forsamlingen. De to kandidater, der nok især kommer til at kæmpe om det ene mandat, når de personlige stemmer er talt op torsdag.

Køen ved baren vokser i takt med, at man bliver mere og mere sikker på et fynsk mandat.

Jeg har slet ikke ført valgkamp i dag, så jeg giver mig altså til at græde, hvis jeg taber med fem stemmer, for så skulle jeg have delt flyers ud i dag, siger hun med et smil.

Tæt kamp om mandatet

Hvem af de seks Radikale kandidater, der får det fynske mandat må kandidaterne imidlertid vente på at få at vide til de personlige stemmer er talt op torsdag.

- Jeg er rigtig glad og stolt over, at det ser ud til at vi får et mandat tilbage på Fyn. Vi ved ikke endnu, hvem der tager mandatet, så jeg prøver bare at nyde aftenen. Det med hvem af os, der kommer til at sidde på Christiansborg, det kan jeg tænke på i morgen, siger Camilla Hersom.

- Det værste i politik er, at til et valg, der er hovedkonkurrenterne i ens eget parti.

Selv har hun meldt ud, at hvis hun ikke bliver valgt i denne omgang, så prøver hun ikke igen.