Giv plads: Ambulance med politieskorte på vej tværs over Fyn

En ambulance med eskorte af en motorcykelbetjent skal tidligt onsdag aften passere Fyn i østlig retning fra Jylland mod Sjælland.

Derfor opfordrer Fyns Politi alle trafikanter på Fynske Motorvej til at vise hensyn. Ambulancen og politieskorten har ramt Middelfart omkring klokken 18.15, og fortsætter derfor videre østpå.

Det er ikke unormalt, at politiet eskorterer ambulancer tværs over Danmark, f.eks. hvis en patient skal overføres fra et sygehus i Jylland til et sygehus i Københavns-området, f.eks. Rigshospitalet, og fordi det ikke kan lade sig gøre at flyve patienten med helikopter.