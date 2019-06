Genvalgt med blandede følelser: Alex Ahrendtsen tom for ord

På trods af, at Alex Ahrendtsen torsdag eftermiddag kunne se de personlige stemmer pege i hans retning, var det ikke med det store smil på læben, at han fik lov til at beholde sin plads i Folketinget. Efter onsdagens vælgerlussing, hvor partiet mistede halvdelen af dets fynske mandater, var der stadig ærgrelse at spore i ansigtet på Alex Ahrendtsen.

- Vi tog hjem fra Carlslund (DF'erne på Fyn var samlet her, red.) allerede ved 22-tiden i går og så det forfærdelige nederlag hjemmefra - det var jo et forfærdeligt stort nederlag, lød det fra en glad, men også skuffet kandidat.

Med halveringen af mandater må Dansk Folkeparti sige farvel til Pernille Bendixen, hvilket ærgrer Alex Ahrendtsen.

- Det er forfærdeligt at skulle sige farvel til hende. Vi har fulgtes ad hele vejen - det har været trygt, at man har haft hinanden undervejs, så det er faktisk rigtig svært at glæde sig over at være genvalgt, selv om jeg selvfølgelig er glad for min plads i folketinget. Og selv om vi også konkurrerer om stemmerne i dansk politik, så er Pernille faktisk en rigtig god ven.