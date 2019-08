Cirka hver syvende dansker er generet af støj fra trafikken, viser en omfattende undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed. Tallet er stigende, og det er især beboere i lejligheder, der oplever støjgener fra trafikken.

Fyn: Kan du slappe af i dit eget hjem? Svaret burde give sig selv, men for en voksende del af danskerne er det ikke så ligetil. For vores hjem bliver i tiltagende grad invaderet af støj udefra. Det afslører en stor undersøgelse af danskernes boligmiljø, fortæller Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet. 12.700 personer har fortalt forskerne, om de oplever forskellige gener i deres hjem - og foruden for eksempel støj fra naboerne og røg fra brændeovne er støj fra trafikken en gennemgående gene for mange af de adspurgte. 14 procent, svarende til cirka hver syvende i undersøgelsen, har inden for en periode på to uger været lidt eller meget generet af trafikstøj, og det er en markant stigning fra en lignende undersøgelse i 2000, hvor 6,3 procent beklagede sig over trafikstøj i hjemmet. Størst er problemet i hovedstadsområdet, hvor flere end hver sjette, 17,8 procent, oplever trafikstøj i hjemmet. Borgerne i Region Syddanmark er ifølge undersøgelsen mindst plaget af støjen - her svarer 10,6 procent, at de har været lidt eller meget generet af trafikstøj de seneste 14 dage. Det er især beboere i lejligheder, der oplever generende støj fra trafikken. 21,6 procent - lidt flere end hver femte - lejlighedsbeboer har ifølge undersøgelsen været generet af trafikstøj.

Boligejere generes øget brotrafik - Rapporten viser ikke, hvad stigningen skyldes, men den kan hænge sammen med, at der er kommet mere trafik og flere biler på vejene. En anden mulighed kan være, at folk også er blevet mere følsomme over for støj fra trafikken, siger akademisk medarbejder ved Statens Institut for Folkesundhed Heidi Rosendahl. Beboerne i Strandvejskvarterets Grundejerforening i Middelfart er nogle af dem, der kan mærke den øgede trafik, fordi den Ny Lillebæltsbro ligger tæt på deres hjem. I gennemsnit passerer 73.000 køretøjer dagligt broen. I videoen herunder kan du høre, hvordan trafikken over Lillebælt lød i Svend Dovers have tæt på broen, da Fyens Stiftstidende interviewede ham i november 2016.

Beboerne ved Lillebælt har tidligere forsøgt at råbe Vejdirektoratet op for at få støjværn på broen, hvor årsdøgntrafikken voksede med 10.000 køretøjer fra 2010 til 2015. Men det betød ikke det store i forhold til støjen, fastslog Vejdirektoratet: - Selve trafikforøgelsen spiller ikke særligt meget ind. Der skal meget store ændringer til, før der egentligt sker noget på selve støjniveauet. Der skal ske en fordobling af trafiktallet, før det giver en tre decibel-forøgelse af støjniveauet, sagde ingeniør i Vejdirektoratet Jakob Fryd til Fyens Stiftstidende i 2016.