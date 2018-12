Gadepræst i Odense Peder Thyssen hjælper byens udsatte året rundt. Men når julelysene bliver tændt, og gaveræset sætter ind, stiger behovet for sjælesorg og lange snakke. Julen kan nemlig være en svær tid at komme igennem for byens udsatte borgere. En tid, som de fleste helst vil glemme.