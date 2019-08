Går mere op i cykelsport end fodbold: Tre ting, du ikke vidste om Rasmus Festersen

Cykling frem for fodbold

Måske skulle man tro, at en tidligere professionel fodboldspiller slet ikke kan få nok af fodbold. Men Rasmus Festersen har faktisk aldrig fulgt så meget med i de kampe, hvor han ikke selv sparkede til bolden.

- Når jeg kom hjem, var jeg noget andet end fodboldspiller. Så havde jeg ikke lyst til at forholde mig til fodbold, for det gjorde jeg rigeligt, når jeg var på job, siger Rasmus Festersen.

Han har langt mere interesse for cykelsporten.

- Jeg synes, det er en smuk og voldsom sport. Det har noget poetisk over sig, forklarer Rasmus Festersen og siger, at han næste år tager til Belgien for at se Flandern Rundt.