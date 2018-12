Fyrværkeri-larm: Rasende borger ringer til politiet

Det er ikke alle, som synes, fyrværkeri er smukt og sjovt, for politiet modtager ganske mange opkald fra klagende borgere.

Batterier, som fortsætter nærmest i det uendelige med at skyde. Raketter. Bomberør. Fontæner. Romerlys og heksehyl. Det er lige nu, skytset skal fyres af, og det er der borgere, som klager over til politiet.

- Vi modtager mange opkald især i aftentimerne fra borgere, og det håndterer vi på bedste vis. Vi vejleder dem så godt som muligt, siger vagtchef Torben Jakobsen, Fyns Politi.

Der er især henvendelser om fyrværkeri, som bliver fyret af for tæt på ejendomme, borgere ringer og spørger politiet om. Der er nøje sikkerhedsafstande især til stråtækte ejendomme eller til ejendomme med dyr, og i nogle tilfælde mener borgere, at der affyres alt for tæt på.

- Det kan være svært at vurdere, om der affyres mere end 100 meter væk. Er det 90 meter eller er det 120 meter væk? Det er også altid et spørgsmål, om ejendomme med dyr også gælder, hvis der er en hund, siger vagtchefen.

Derfor lytter politiet også hver gang til de borgere, som ringer ind og klager, og i nogle tilfælde er det også nødvendigt at dirigere en patruljevogn til stedet.

- Der sker dog ofte, at når patruljen kommer frem er fyrværkeriet for længst slut, og så er det svært at gribe ind, siger Torben Jakobsen.

Ifølge loven må fyrværkeri ikke bruges nærmere end 100 meter fra en landbrugsejendom med dyrehold, en hundekennel eller et område med udegående dyr.