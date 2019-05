Fynske vælgere om Hønge: - Det er et tillidsbrud

Julie Karsholt, 25 år, Odense

- Jeg synes godt, man kan kalde det for et tillidsbrud. Han har skabt nogle forventninger, som nu falder til jorden.

- På den ene side har han fundet ud af, at han hellere vil i Folketinget, og det er jo fint, at han melder det ud nu. Men hvis jeg havde stemt på ham i den tro, at han skulle i Europa-Parlamentet, så var jeg nok blevet skuffet. Det har jeg så ikke, så jeg føler mig ikke personligt stødt.

- Jeg stemmer ikke på ham, men det skyldes, at jeg ikke er enig med ham politisk. Men hvis jeg var, så tror jeg ikke, jeg ville stemme på ham efter det her. Han ville nok ikke lige pludselig trække sig til folketingsvalget også, men alligevel føler man lidt, at han ikke helt er til at regne med.