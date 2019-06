Fynske socialdemokrater: En svær opgave venter

Det er både dejligt og tydeligt, at danskerne vil have en ny og rød regering, siger Dan Jørgensen og Trine Bramsen som to af de fynske profiler hos Socialdemokratiet. Men en svær opgave venter, erkender de.

Det bliver langt fra let. Det erkender han gerne, den fynske, socialdemokratiske profil Dan Jørgensen. Men det er vigtigt, det er rigtigt, og det er i den grad vælgernes ønske, at regeringen nu bliver rød, konkluderede han sent onsdag aften. Kort tid før alle stemmestedler var talte, og mens stemningen kun blev bedre, krammene hyppigere og smilene bredere i Socialdemokraternes festsal på Christiansborg. - Det er tydeligt, at Danmark gerne vil have en ny regering. Og det er vi meget, meget glade for. - Men det bliver ikke en nem situation, og der kommer svære samtaler. For der er blevet stillet mange krav af mere eller mindre ultimativ karakter, og nogle af løfterne fra de andre partier har været lige friske nok. Men heldigvis er der også meget, der binder os sammen, sagde Dan Jørgensen om flokken af partier i rød blok.

Selv om Socialdemokratiet ikke fik nogen stor fremgang, var Trine Bramsen glad for udsigten til en ny regering. Foto: Sugi Thiru

Nej til Løkke Samme holdning præsenterede Trine Bramsen, en anden af Socialdemokraternes markante fynboer på Christiansborg. - Nu må vi se, hvordan det hele ender med at falde ud, men der udestår et stort arbejde med at finde hinanden. Vi står fast på vores udlændingepolitik, og så skal klimaindsatsen styrkes. Og vi vil samarbejde med dem, der vil samarbejde med os, understregede hun. Samarbejdsviljen strækker sig imidlertid ikke længere, end at Socialdemokratiet holder fast i en S-regering. Og Trine Bramsen afviser med et højt og et klart nej, at det er fristende at give efter for Venstre og Lars Løkke Rasmussens ihærdige bejlen: - Han har for eksempel talt om topskattelettelser til de rigeste danskere. Så det har jeg meget svært ved at se for mig. Vi kommer ikke til at se nogen SV-regering. Til gengæld ser hun gerne en regering for sig, hvor hun selv indtager en ministerpost. - Politik handler om indflydelse, og det har du mest af som minister. Derfor har de fleste politikere ambitioner om sådan en post. - Men meget skal gå op, og man må aldrig blive skuffet over hverken ordførerskaber eller ministerposter. Lige nu er jeg lige så spændt på stemmetallene, som de andre fynske kandidater er, sagde hun.

Fem på Fyn Om det var den store mængde meningsmålinger i rød favør op til valget, eller bare manglen på en større mængde politikere i festsalen på det tidlige tidspunkt skal være usagt. I hvert fald var der ingen socialdemokratiske glædesudbrud, da de første exitpoll klokken 20 viste det, som meningsmålingerne også havde gjort: Et rødt flertal. Heller ikke hos Dan Jørgensen, der stod klar til et af aftenens utallige tv-interviews. Og han måtte da også forholde sig til, at Socialdemokratiet i de exitpolls mistede henholdsvis et og to mandater. - Selvfølgelig havde jeg gerne set, vi som parti havde ligget bedre, men jeg kan ikke være sur over, at vores gode venner har fået et godt valg, bemærkede han. Og da prognoserne med tæt på de 100 procent optalte stemmer viste en beskeden socialdemokratisk fremgang på et enkelt mandat, var også Trine Bramsen godt tilfreds. - Jeg har svært ved at gøre det til et nederlag, at så mange danskere vil have en ny regering. Og vi kan som socialdemokrater godt tage æren for, at så mange vælgere er rykket over midten. På Fyn tyder meget på, at partiet beholder de nuværende fem mandater. Hvem der får dem, afgøres ved torsdagens fintælling.