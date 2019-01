Fynske rådhuse flager på halv for ofre i togulykken

Fredag morgen fortalte Fyns Politi, at alle otte omkomne i togulykken på Storebæltsbroen var blevet identificeret. Fem af de otte boede på Fyn, og det bliver markeret over i alle fynske kommuner.

Fyn: Togulykken på Storebæltsbroen onsdag morgen kostede otte mennesker livet og sårede 16. Fredag morgen fortalte Fyns Politi, at de omkomne var identificeret.

To kom fra Odense, en var fra det nordlige Fyn, en var fra Østfyn, og en var fra det centrale Fyn. De øvrige kom fra Aarhus, Storkøbenhavn og Grønland.

"De fynske kommuner har på denne baggrund besluttet at markere sorgen over den tragiske begivenhed ved at flage på halv på de 10 fynske rådhuse," skriver Odense Kommune fredag middag i en pressemeddelelse.

"På denne måde udtrykker et samlet Fyn den dybeste medfølelse til de omkomnes familier og venner," skriver kommunen.

Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel, gav onsdag udtryk for sin dybeste medfølelse med de pårørende til ofrene for togulykken.

I en pressemeddelelse skrev borgmesteren, at togulykken gjorde "ekstra stort indtryk", fordi han selv havde været pendler og kender mange, som pendler dagligt.

"En fast morgenrutine for mange odenseanere er at stå på lyntoget til København. For mange tusinde studerende og folk, der skal på job, er togforbindelsen livsnerven mellem Odense og København," skrev borgmesteren, som lod sine tanker og dybeste medfølelse gå til de pårørende.

Også A/S Storebælt markerer sorgen over dødsulykken ved at flage på halv. Der er desuden lagt blomster på begge sider af broen - ved de tre flagstænger på Storebæltsvej 70 i Korsør og ved parkeringspladsen ved Hjejlevej i Nyborg.