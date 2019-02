Fynske husejere venter kortere tid på at få solgt boligen

Det var den gennemsnitlige salgstid for et rækkehus eller en villa på Fyn i 2018, og det er første gang siden 2010/2011, at den type fynske ejendomme i gennemsnit bliver handlet på under 200 dage.

Salgstid markant ned i Nyborg

For syv år siden var fynske villaer og rækkehuse i snit 197 dage om at blive solgt, men i de følgende fem år var det op ad bakke for boligsælgerne. I 2013 måtte de i snit væbne sig med 238 dages tålmodighed, inden der blev skrevet en slutseddel.

Odense er og har hele tiden været en motor i boligsalget på Fyn, men de stigende huspriser i storbyerne får flere til at søge mod billigere kvadratmeterpriser. Det kan f.eks. mærkes i Nyborg Kommune, hvor salgstiden siden 2015 har taget et dyk på hele 71 dage.

Kristina Poulsen, indehaver af Danbolig i Nyborg, har flere bud på fremgangen.

- Priserne i Nyborg har fundet et realistisk leje, og mange vil gerne have mere frihed og være mindre økonomisk afhængige. Har man solgt en lejlighed eller andelsbolig i København og har realiseret en stor gevinst, kan man måske lægge halvdelen af købesummen for et hus i Nyborg, siger mægleren.

Birgit Daetz, boligøkonomi og kommunikationsdirektør for Boligsiden, peger på pris og tilgængelighed.

- Fyn er blevet mere tilgængelig, og prisniveauet er et helt andet end i f.eks. København. Der er motorvej til Svendborg, og det at pendle over Storebæltsbroen er ikke noget, man betragter som en barriere.