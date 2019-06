- Denne meget alvorlige problematik føler vi som erfarne fødselslæger og gynækologer forpligtede til at påpege under den igangværende debat, hvor den fremtidige organisering og håndtering af fødsler på Fyn diskuteres, skriver lægerne.

Derfor føler lægerne sig nødsaget til at tage ordet, når politikerne skal vurdere, om der trods tidligere beslutninger om det modsatte alligevel skal etableres et tilbud i Svendborg til fødende, når Nyt OUH tages i brug.

Men i forbindelse med regionens budgetaftale for 2018 valgte forligspartierne, at forskellige muligheder for en lokal løsning i Svendborg skulle undersøges.

Helt tilbage i 2010 blev det besluttet, at fødeafdelingen i Svendborg skal lukke, når Nyt OUH står klart. Dermed vil Fyn kun have en fødeafdeling, når Nyt OUH tages i brug. Sandsynligvis i 2023.

En væsentlig pointe er, at en fødeafdeling i Svendborg hverken nu eller i fremtiden lever eller vil leve op til Sundhedsstyrelsens anbefaling om, hvordan en fødeafdeling skal fungere. Problemet er først og fremmest, at der i Svendborg ikke er nogen børneafdeling og dermed ingen læger med speciale i nyfødte børn.

I alt 34 overlæger og afdelingslæger - det er 92 procent af lægerne på OUH med speciale i at bringe børn til verden - har skrevet under på skrivelsen, som er sendt til Fyens Stiftstidende. Skrivelsen kommer samtidig med, at politikerne i Region Syddanmarks Sundhedsudvalg tirsdag skal diskutere det fremtidige tilbud til fødende på Fyn.

Ganske usædvanligt er en meget bred kreds af overlæger og afdelingslæger fra Odense Universitetshospital gået sammen om at forfatte en skrivelse, hvor politikerne i regionens Sundhedsudvalg opfordres til at vedtage en struktur, hvor der kun vil være et hospitalstilbud til fødende på Fyn: Fødeafdelingen på Odense Universitetshospitals matrikel i Odense.

Svært at rekruttere læger

Indtil Nyt OUH er etableret, skal OUH opretholde vagtberedskab på de to fødeafsnit i Odense og Svendborg.

Men mulighederne for at løfte opgaverne fagligt bedst muligt er under pres, idet ressourcerne med en sådan fordeling ikke udnyttes optimalt, skriver lægerne.

Hver dag er der en speciallæge i døgnvagt i Svendborg til dækning af to-tre lavrisiko fødsler samt de gynækologiske opgaver. Vagtbelastningen er derfor begrænset i Svendborg. I Odense derimod er der kun to læger i nattevagt til 10-11 fødsler i døgnet. Heraf mange komplekse forløb, så der kan være forrygende travlt, står der blandt andet i skrivelsen fra lægerne.

Såfremt de tre fødselslæger i vagt samles i Odense vil det med hensyn til patientsikkerheden medføre bedre forløb og desuden give den bedst mulige udnyttelse af de økonomiske ressourcer, anfører lægerne.

Fagligheden vil desuden øges med en samling i Odense. Derudover vil det give bedre mulighed for rekruttering, oplæring og fastholdelse af fødselslæger i et geografisk område, hvor der allerede er stor mangel på læger, påpeger lægerne i deres henvendelse.

Overlæge Inge Ibsen, der er en af medunderskriverne på henvendelsen, fortæller, at det i dag er svært at rekruttere læger, der ønsker at specialisere sig som fødselslæger på Fyn.

- Jeg tror, det har noget at gøre, at lægerne ikke finder det særligt attraktivt at arbejde under de nuværende forhold, siger Inge Ibsen.