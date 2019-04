Fynske borgmestre vil have hjælp fra Christiansborg: Giv os flere penge til ældre og børn

- Det kan vi ikke løse alene. Der er behov for, at der ændres på den måde, at pengene fordeles mellem landets kommuner. Christiansborg-politikerne bliver nødt til i højere grad at tage hensyn til forskellene i befolkningssammensætning, siger Nyborg-borgmester Kenneth Muhs (V).

Det var det klare budskab, da de fynske borgmestre mandag formiddag mødtes med de fynske folketingspolitikere. Bordet rundt kunne borgmestrene fortælle, hvordan de hver især er presset af især mange ældre, men mange steder også flere børn. I Nyborg Kommune ventes udgifterne til pleje og omsorg for eksempel at stige med 57 procent frem til 2030, og samtidig bliver der færre i den erhvervsaktive alder til at bidrage med skatteindtægter.

Skal de ældre i de fynske kommuner modtage en anstændig pleje og børnene passes på forsvarlig vis, er det nødvendigt, at politikerne på Christiansborg tager et medansvar for de kommende års store udfordring med en ændret sammensætning af befolkningen.

En anden tidligere borgmester og nuværende folketingsmedlem Erling Bonnesen (V) mener også, at der er behov for en udligningsreform, men peger på, at den nuværende regering allerede har tilført kommunerne flere penge til ældreområdet. Ses der på penge per ældre, er der dog sket et fald.

- Jeg har selv været med i lokalpolitik i 25 år, og det nye er nu, at både antallet af børn og ældre stiger. Derfor kan man ikke bare tage fra den ene gruppe og flytte til den anden. Når der så samtidig som i Nyborg Kommune bliver færre i den erhvervsaktive alder, opstår problemerne. Derfor bliver vi nødt til at se på ændringer i udligningen mellem kommunerne, og hvordan vi kan sikre velfærden, siger Erik Christensen.

Besparelser i Odense

Onsdag mødes politikerne i Økonomiudvalget i Odense Kommune for at drøfte besparelser på 200 millioner kroner på blandt andet administration, kultur og vækstinitiativer. Pengene skal i stedet tilføres børn- og ældreområdet for at afbøde nogle af konsekvenserne af, at kommunen frem mod 2028 får 32 procent flere ældre over 75 år og 19 procent flere vuggestue- og børnehavebørn.

- Så vi er parate til at tage et ansvar i kommunerne, men vi har også brug for hjælp fra Christiansborg. Der er behov for en national plan for at sikre velfærden, mener Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

For få uger siden var han en af hovedarkitekterne bag et lignende fælles opråb fra 22 borgmestre i hele landet. Opråbet kom før det årlige topmøde i Kommunernes Landsforening og det folketingsvalg, der venter lige om hjørnet.

På landsplan vil der det næste årti komme 70.000 flere 0-5 årige børn og 213.000 flere ældre. Ifølge Finansministeriet betyder den demografiske udvikling en økonomisk udfordring på 35 milliarder kroner frem til 2029.