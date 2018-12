Fynske borgmestre i fælles opråb: - Der er to niveauer af Danmark, og Fyn er ikke på vinderholdet

De ti fynske borgmestre er gået til kollektiv kamp for den fynske velfærd, som de mener, de har brug for flere penge til at kunne sikre.

I et læserbrev i Fyens Stiftstidende fredag argumenterer de fynske borgmestre for, at de nu har vendt hver en mønt i kommunekasserne, mens Christiansborg-politikerne endnu ikke har fundet en måde at fordele de kommunale midler retfærdigt på.

- Det er i virkeligheden en effekt af, at der er kommet flere ældre i vores del af landet, og hvis man ikke tager højde for demografien i den måde, man regulerer på, så bliver Danmark mere og mere skævt, forklarer borgmester i Middelfart Kommune Johannes Lundsfryd (S).

Adspurgt medgiver han, at det i sidste ende er kommunalpolitikernes ansvar at sørge for, at pengene på kontoen rækker.

- Men hvis man ser på de nøgne fakta, så har kommunerne færre penge til velfærd i dag end for ti år siden. Samtidig er der flere penge i staten, der er flere penge i regionerne, og der er i det hele taget flere penge i vores samfund, siger Johannes Lundsfryd.

Men når I nu er bevidste om, at kommunernes økonomi har været i bund længe, er det så ikke også jer, der har fået lovet vælgerne lidt for meget?

- Nej, det synes jeg ikke. Vi har lige været igennem en kommunal valgkamp, hvor der har været en meget realistisk tilgang til det med økonomien. Men rammevilkårene for at udføre vores arbejde er blevet for snævre. Nu går vi ind i en folketingsvalgkamp, hvor man sagtens kan frygte, at der bliver talt en masse forventninger op til, hvad kommunerne skal lave, men lige så snart, valget er forbi, har vi ikke redskaberne til det, siger Johannes Lundsfryd.