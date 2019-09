Senest ved udgangen af september forventer Vejdirektoratet at have aftalt med Fyns Politi, om der skal indføres overhalingsforbud flere steder på de fynske motorveje.

E20: Flere steder i landet bliver det nu forbudt for lastbiler at overhale. Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse mandag. Forbuddet indføres på cirka 270 kilometer vejstrækning, og inden for et par uger forventer Vejdirektoratet at vide, om forbuddet også bliver rullet ud på en større del af motorvejene på Fyn.

Forbuddet mod overhalende lastbiler - også kendt som elefantvæddeløb når to lastbiler med omtrent samme hastighed optager begge spor på motorvejen under den enes overhaling af den anden - gælder allerede på flere motorveje.

På den Fynske Motorvej er der i dag overhalingsforbud for lastbiler på en stor del af strækningen mellem Odense og Middelfart (bortset fra strækningen med tre vognbaner, hvor lastbiler må overhale i anden vognbane) og på en strækning ved Nyborg.

Forbuddet gælder i myldretiderne mellem klokken seks og ni og fra klokken 15 til 18, hvor det skal give mere ro i trafikken.