Fynske betjente kommer på overarbejde under Trump-besøg: Skal hjælpe til i København

FYN: Det kommer til at koste flere overarbejdstimer for betjentene hos Fyns Politi, når den amerikanske præsident, Donald Trump, til september besøger Danmark.

Det fortæller politiinspektør Henrik Skals til TV2 Fyn:

- Det vil være en relativt stor afgivelse henover de to-tre dage, som begivenheden tager. Så selvfølgelig kommer vi til at mærke det, siger politiinspektøren.

31. juli offentliggjorde Kongehuset og Det Hvide Hus, at USA's siddende præsident kommer til Danmark. Besøget varer fra 2. til 3. september, og Fyns Politi skal assistere Rigspolitiet med at varetage sikkerhedsopgaven ved præsidentbesøget.

- Vi skal afgive nogle styrker derovertil. Præcist hvor mange ved vi ikke endnu. Den endelige rekvisition er ikke kommet endnu. Vi møder selvfølgelig op, når Rigspolitiet kalder. I kredsene hjælper vi hinanden uanset hvad, siger politiinspektør Henrik Skals.

Det endelige program for besøget er heller ikke offentligt endnu, men hos Fyns Politi er man begyndt at planlægge. Det kommer til at betyde ændrede arbejdstider og inddragede fridage for nogle af de fynske betjente.

- Der vil være nogle medarbejdere, som får inddraget fridage og får skubbet lidt rundt på deres normale tjeneste. Men vi har varslet dem, som vi tror skal afsted, siger Henrik Skals.

I begyndelsen af juni havde de fynske politibetjente oparbejdet 47.776 overarbejdstimer, og overarbejdssaldoen kommer til at stige som resultat af præsidentens besøg.

- Der vil selvfølgelig komme lidt på, når vi sender så relativt stor en styrke til København i nogle dage, siger Henrik Skals.

Politiinspektøren oplyser dog, at det ikke ændrer på det daglige beredskab.

- Det er vigtigt for mig at sige, at vi slækker ikke på hverdagens beredskab. Der vil være de patruljer til stede på Fyn, som der altid er, så borgerne kan føle sig helt trygge og have tillid til, vi er der, når vi kalder.

- Når det er sagt, så jo, der bliver lagt lidt flere timer på, og de skal afspadseres inden årets udgang. Så det betyder noget. Det er klart, siger Henrik Skals.

Henrik Skals vil ikke udtale sig om, hvad det er for nogle opgaver, der kommer til at lide under, at Fyns Politi skal sende folk til København under præsidentbesøget.

- Det kan jeg ikke sige noget om her udover, at det er en strategisk beslutning og en prioritering hele tiden, hvad det er for nogle opgaver, der kommer først. Der bliver det personfarlig kriminalitet, der kommer i første række og et beredskab, som vi ikke slækker på på noget tidspunkt, siger han.

Det er fjerde gang, en siddende, amerikansk præsident kommer til Danmark. Første gang var i 1997, hvor Bill Clinton kom til landet. George W. Bush kom i 2005 og Barack Obama i 2009.