Fynske Venstre-folk: Godt med kampvalg om næstformandsposten

Markante fynske Venstrepolitikere er glade for, at Ellen Trane Nørby også vil være næstformand, så Inger Støjberg ikke er den eneste. Men kun Nordfyns Kommunes borgmester Morten Andersen vil sige, hvem af de to kandidater, han vil stemme på.

Markante Venstrefolk på Fyn synes generelt, at det er meget positivt, at Ellen Trane Nørby tirsdag i avisen Danmark meldte sig som kandidat til næstformandsposten i deres parti - en post, som Inger Støjberg også har meldt sig klar til.

Borgmester i Nordfyns Kommune, Morten Andersen, er den eneste, der direkte vil sige, at han ikke vil stemme på Ellen Trane Nørby ved det kommende landsmøde i Venstre.

- Jeg har jo sagt, at jeg støtter Inger Støjberg, og det holder jeg fast i, for jeg synes, hun er et rigtig godt bud. Men jeg mener selvfølgelig, at det er fint, at der kommer en kandidat mere. Venstre har et stærkt medlemsdemokrati, og nu får stemmeoptællerne da noget at lave på landsmødet. Jeg er ikke modstander af et kampvalg. Det skal man kunne tage, og det er jo også derfor, vi tegner nye medlemmer.

- Jeg kan bakke op om begge kandidater, og jeg glæder mig til at høre, hvad de vil. Jeg appellerer bare til, at baglandet bagefter bakker op om den kandidat, der bliver valgt. Jeg håber, at valget bliver accepteret bredt af alle. Jeg frygter ikke en ny fløjkrig, men der er ikke så meget i Venstre, der kan komme bag på mig mere, siger Morten Andersen.