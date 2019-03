Fynske MF'ere bruger Facebook til et indblik i deres hverdag: - Jeg bruger den til at vise, at jeg også har et liv - tro det eller ej

1. Trine Bramsen, Socialdemokratiet

Hvordan bruger du Facebook i din valgkamp?

Jeg bruger det helt som imellem valgene. Til at formidle vigtige politiske budskaber. Men selvfølgelig også til at give et lille indblik i, hvad jeg laver som folketingsmedlem. At jeg ikke kun sidder på kontor, men at jeg også er ude ved borgerne.

Hvad har du af positive/negative erfaringer med din brug af Facebook?

Det er et godt dialogbaseret redskab. Jeg bruger det ikke for at trække en kamp op, men for at give et indblik i min hverdag.

Hvad tænker du om Facebooks indsats for at håndtere trusler, trolde og andre ubehageligheder på Facebook?

Det synes jeg ikke, de gør. De gør mere end tidligere, men det er langt fra nok. Den magt, Facebook har som informationsværktøj, mener jeg ikke, at de gør nok for at tage hånd om. Der skal meget til for, at man kan få anmeldt folk eller få lukket en konto. Der kan gøres noget mere.