Fynske DF-kandidater: V-samarbejde står først for, men alt kan ske

Carsten Kudsk, kandidat i Middelfart-kredsen:- Jeg tror, vi skal samarbejde med dem, der vil vores politik og den retning, vi gerne vil. Jeg ser en mulighed i at samarbejde med Socialdemokratiet (S), hvis det vil den retning, vi gerne vil. Knasten i sådan et samarbejde kunne helt klart være udlændingepolitikken, og den er alfa omega for os. - S siger nogle gange én ting, men agerer på en anden måde. Blandt andet i forbindelse med afstemningen om Lindholm-centret for kriminelle, udviste asylansøgere, hvor man stemte blankt. Det sender ikke noget signal i forhold til kriminelle udlændinge. Så indtil videre er vi mere på linje med Venstre (V). - Vi skal i regering, hvis det bliver på vores præmisser med vores politik. Det er fuldstændig ligegyldigt, om vi samarbejder med S eller V, så længe de vil et paradigmeskifte inden for udlændingepolitikken lige som os. - Jeg tror, det står helt åbent. Vi har et godt samarbejde med Venstre lige nu, men der kan komme et godt tilbud, vi ikke kan sige nej til. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Dansk Folkepartis (DF) otte fynske folketingskandidater stillede torsdag aften op til debat med partiets bagland og andre interesserede, der ønskede at lære kandidaterne bedre at kende inden det kommende folketingsvalg, der skal afholdes senest 17. juni. Et springende punkt bliver, hvem partiet vil samarbejde med, når stemmerne er talt op. Efter en lang årrække som støtteparti for forskellige Venstre-ledede regeringer er et samarbejde med Socialdemokratiet blevet en reel mulighed for DF. Og uanset hvem partiet ender med at involvere sig med, vil DF være hårdt presset til at gå med i en regering, hvis opbakningen fra vælgerne bliver af samme størrelse som ved seneste valg. Vi har spurgt tre kandidater, hvilken retning de mener, partiet skal gå i, og om det skal påtage sig det store ansvar som regeringsparti.

Betina Signe Stick, kandidat i Odense Øst-kredsen: - Jeg udelukker ingenting. Det afhænger af det antal stemmer, vi får, og hvor vi kan gøre vores politik mest gældende. Vi har haft et godt samarbejde med Venstre, men partiledelsen har også luftet et muligt samarbejde med Socialdemokratiet. - Vælgerne fortjener, at vi går derhen, hvor vi kan få mest mulig politik igennem. Det betyder ikke, det er ligegyldigt, hvem vi samarbejder med, men på nogle af de store spørgsmål inden for eksempelvis udlændingepolitik er de store partier meget lig hinanden. - Der er ingen, jeg frygter at skulle samarbejde med. Jeg forventer, at det vil være på baggrund af nogle gode aftaler, der er indgået på forhånd. Arkivfoto: Yilmaz Polat.

Alex Ahrendtsen, MF, kandidat i Odense Syd-kredsen: - Partiledelsen har meget klart sagt, at vi peger på Lars Løkke som statsminister og agter at gå i regering med Venstre (V), hvis vi får opbakningen til det. Det er ikke noget, menige medlemmer skal tage sig af. - Hvis det er muligt, skal vi i regering, hvis man kan lave et ordentligt regeringsgrundlag. Vi har efterhånden en størrelse, hvor vi bør påtage os ansvar. Det har jo nærmest været folkekrav ifølge pressen. - Lige nu er det ikke ligegyldigt, om det er Socialdemokratiet (S) eller V, vi samarbejder med, men det er det måske om fire år. Vi ved jo reelt ikke, om S mener det, partiet siger på udlændingeområdet. Det kommer næste periode til at vise. Var det bare en enlig svale for at genvinde magten, og går man efter valget tilbage til udgangspunktet, hvor det igen vælter ind i landet med flygtninge? Eller er det reel S-politik? Jeg kan godt være i tvivl, når jeg lytter til S-medlemmer rundt om i landet. Jeg mangler stadig at se den linje fra S, hvor man kan sige, "nu er den der". - Det kan blive et svært folketing at arbejde i efter næste valg. Vi kan stå med 10 partier, hvor nogle peger på sig selv, og andre ikke vil pege på nogen. Jeg håber, alle partier er bevidste om deres størrelse til den tid. Vi ser i øjeblikket, at nogle puster sig lidt større op, end de er. Arkivfoto: Kim Rune