Fynsk socialdemokrat om borgerlig aftale: Mette Frederiksen vil også prioritere motorvej og jernbane

Det fynskvalgte folketingsmedlem Erik Christensen (S) glæder sig over regeringen og Dansk Folkepartis trafikaftale.

- Set med fynske øjne er det en god dag. Regeringen har bøjet af og støtter nu etableringen af en ny jernbane på Vestfyn, og vi får udvidet motorvejen syd om Odense. To af de projekter, som vi også har med i vores trafikudspil, fremhæver Erik Christensen.

Socialdemokratiet har tidligere lanceret partiets infrastrukturplan, der rummer investeringer for godt 70 milliarder kroner. I planen er oplistet et hav af projekter over hele landet. Herunder også de to, der er med i regeringens plan. Partiet har imidlertid ikke prioriteret i hvilken rækkefølge, den ønsker de nye veje og skinner.

Betyder det, at fynboerne ikke kan være sikre på, at en udvidelse af motorvejen syd for Odense igangsættes i 2021, hvis Mette Frederiksen kommer til magten efter valget?

- Jeg er helt sikker på, at et regeringsskifte også vil betyde en udvidelse af motorvejen, men vi har bevidst undladt at prioritere projekterne i en rækkefølge, fordi vi ønsker en bred trafikaftale i Folketinget og vil have alle partier med om forhandlingsbordet. Det giver en holdbar aftale, som erhvervsliv og andre kan agere efter, siger Erik Christensen.

Den borgerlige trafikaftale betyder, at anlæg af den vestfynske jernbane påbegyndes i 2024.

- Vi vil gerne i gang allerede i 2020, påpeger socialdemokraten.