Fynsk sag ryster justitsministeren - politiformand er frustreret over, at kriminelle går fri

Det er ikke usædvanligt, at forbrydelser, hvor der er klare beviser, ikke bliver opklaret, erkender Politiforbundets formand. Og det er frustrerende for alle i politiet, siger han.

Nordfyn: Tirsdag fortalte TV2 om Kim Nannestad, som ejer forretningen RC Kongen i Søndersø. Den 24. maj sidste år begik otte mænd tyveri fra hans forretning, som sælger droner, men overvågningskameraer fik gode billeder af tyvene, og da Kim Nannestad lagde videoen på Facebook og hurtigt fik tips om, hvem tyvene kunne være, regnede han med, at det ville være en smal sag for politiet at opklare.

Men i november sidste år meddelte Fyns Politi ham, at efterforskningen af tyveriet var standset, fordi politiet ikke så sig i stand til at identificere tyvene. Og selvom Kim Nannestads klage over den afgørelse betød, at efterforskningen blev genoptaget, er sagen i dag, et år efter, fortsat ikke opklaret.

TV2 kunne på ved at vise overvågningsbillederne til folk i Vollsmose på meget kort tid få identificeret flere af tyvene, og efter at have set tv-indslaget beklagede justitsminister Søren Pape Poulsen (K) tirsdag som øverste chef for politiet forløbet.

- Jeg håber, at Fyns Politi nu vil stramme ballerne og få løst den her sag. Få fanget de her folk, som tydeligvis er nemme at genkende og så må man beklage over for butiksejeren, og så må vi komme videre, sagde han til TV2.