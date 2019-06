Fynsk rumfartsfirma skriver millionkontrakt med NASA

Det er blevet til Fergo, der i ét og samme redskab rummer fire forskellige former for motion: cykling, vægtløftning, tovtrækning og roning.

Kontrakten med Nasa er underskrevet torsdag, og den vækker begejstring hos administrerende direktør Thomas A.E. Andersen:

- Vi har i løbet af de seneste tre til fire år investeret i udviklingen af Fergo for at være klar til den dag, hvor Nasa valgte at udskifte de efterhånden aldrende Cevis-rumcykler. Derfor er det en meget stor glæde, at denne ordre er kommet i hus, siger direktøren.

- Behovet for daglig motion for astronauterne på Den Internationale Rumstation er der hele tiden, og de skal motionere mindst to timer hver dag for bare at kompensere for manglen på tyngdekraft i rummet. Vores nuværende Cevis-cykler har været ekstremt pålidelige og skaffet os et rigtig godt omdømme, som har været med til at bane vejen for den nye kontrakt, lyder det fra direktøren.

Ordren på 3,5 millioner kroner er første del af en større ordre, som samlet set forventes at løbe op i godt ti millioner kroner. Den første Fergo-rumcykel skal leveres til USA i løbet af foråret 2020, og den første rumcykel forventes at stryge afsted til Den Internationale Rumstation i 2021.

Danish Aerospace Company er netop blevet børsnoteret og kunne glæde sig over en kolossal opbakning og et aktieudbud, der ved sit afslutning var overtegnet med 90 procent.