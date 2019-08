Elever, der har gået på en prøvefri skole, skulle i år for første gang gennem en optagelsesprøve for at blive optaget på en gymnasial uddannelse. Foto: Sara Gangsted/Ritzau Scanpix

I sidste uge besluttede undervisningsministeren at sløjfe et omdiskuteret pointkrav til gymnasiernes optagelsesprøve. Men prøven burde afskaffes helt, mener fynsk rektor og formanden for friskoleforeningen.

Tirsdag var flere unge til anden optagelsesprøve til gymnasierne på Fyn. Den tidligere regering har nemlig indført et krav om, at elever fra blandt andet prøvefri skoler, skal bestå en optagelsesprøve for at komme på gymnasiet, selvom de har bestået 9. klasse. På landsplan havde godt 5000 elever tilmeldt sig den første prøve, der blev afholdt den 14. juni. På Fyn havde omkring 150 elever tilmeldt sig. Tirsdag blev anden prøve afholdt, for de elever, der enten dumpede eller var forhindrede i at tage den første prøve. 1447 elever havde på landsplan tilmeldt sig anden prøve. Det var imidlertid ikke alle tilmeldte, der behøvede at tage prøven. I sidste uge valgte undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) nemlig at sløjfe det omstridte krav om, at hvert enkelt fag i prøven skal bestås med et pointtal, der svarer til karakteren 4. Nu er det i stedet gennemsnitskarakteren for de fire prøvefag, der er gældende, ligesom i almindelige afgangsprøver. Det betyder, at flere elever, der i første omgang ikke blev optaget, fordi de dumpede et enkelt fag i prøven, nu alligevel er optaget, hvis deres gennemsnit er højt nok.

Sådan er reglerne for optagelsesprøven Med virkning fra i år indførte den tidligere regering i den nye gymnasiereform et nyt krav om, at elever på blandt andet prøvefri fri- og efterskoler skal bestå en optagelsesprøve for at komme i gymnasiet.Kravet gælder uanset om eleven har bestået 9. klasses afgangsprøve eller ej.



Optagelsesprøven er en fire timer lang skriftlig prøve i dansk, engelsk, matematik og fysik.



Prøven er blandt andet obligatorisk for en række elever, blandt andet fra de prøvefri skoler, elever, som har søgt optagelse for sent, som er blevet vurderet ikke uddannelsesparat, eller som har været på udveksling eller i arbejde efter folkeskolen.



Ved optagelsesprøven kan man maksimalt få 100 point, og da første del af prøven blev afviklet 14. juni var kravet, at man skulle have minimum 20 point i hvert enkelt fag (svarende til karakteren 4) for at komme på gymnasiet.



- Det krav er nu blevet justeret, således at man i stedet skal have et bestemt gennemsnit for at bestå prøven.

Forskelsbehandling Ændringen i optagelsesprøvens krav vækker glæde hos både fynske gymnasier, efterskoler og friskoler. - Der har været forskelsbehandling, fordi et bestået gennemsnit i de fire fag er nok, hvis man går på en almindelig prøveskole, mens der i optagelsesprøven kræves et vist antal point i hvert enkelt fag. Nu bliver de elever, som skal op til optagelsesprøve, sidestillet med elever, der tager en almindelig afgangsprøve, konstaterer formand for friskoleforeningen, Peter Bendix Pedersen. Også formanden for efterskoleforeningen, Torben Vind Rasmussen, er tilfreds med, at man nu kigger på det samlede gennemsnit i stedet for hvert enkelt fag. - I vores samfund udvikler vi mange unge, som har stærke evner på nogen områder og halter andre steder. Dem skal vi ikke bremse, men tværtimod give mulighed for, at de kan dyrke deres evner yderligere. Jeg synes, det er pudsigt, at hvis man får mindre end 4 i fysik, så kan man ikke gå i gymnasiet. Jeg tror, mange voksne mennesker i vores samfund har taget en sproglig studentereksamen uden overhovedet at have flair for fysik, men man har været glimrende studenter alligevel, siger han.

Tilbage til den gamle model I efteråret skal optagelsesprøven for første gang evalueres, og først når redegørelsen ligger klar, vil undervisningsministeren tage stilling til, om prøverne helt skal droppes. Og det skal de, hvis det står til Christian Alnor, rektor på Middelfart Gymnasium. - Jeg synes, det er spild af tid. Jeg havde en elev til optagelsesprøve den 14. juni, der til afgangseksamen i folkeskolen fik 12 i hvert eneste fag. Hun valgte derefter en prøvefri skole for at få nogle andre kompetencer, og derfor skulle hun til optagelsesprøve. Det er jo reelt spild af tid. Han mener, at man i højere grad burde gå tilbage til den gamle model, hvor man lader det være op til skolerne at vurdere, om de elever, de sender af sted, er uddannelsesparate. Det er formand for friskoleforeningen Peter Bendix Pedersen enig i: - Så kan rektoren på gymnasiet vurdere, om man vil optage eleven ud fra det, eller om der er brug for en samtale eller en test. Det synes jeg, vi skal tilbage til, for det viser tillid til, at skolerne faktisk gør deres arbejde godt, siger han og tilføjer: - Jeg er ikke sikker på, om jeg overhovedet synes, der skal være et karakterkrav for at komme ind i gymnasiet. Jeg mener faktisk, at hvis man er vurderet parat og har været til eksamen, så viser det, at man kan det. Jeg tror, det handler om at have en motivation for at gå på gymnasiet eller tage en erhvervsuddannelse, det er dét, der er afgørende, ikke karakteren i sig selv.