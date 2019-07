Fynsk opsving: Ærøs huse sælges for næsten 30 procent mere end sidste år

Det er gode tider for husejere, der har solgt deres bolig inden for det seneste år eller er på nippet til det, viser nye tal fra Boligsidens Markedsindeks over husprisernes udvikling fra juni 2018 til juni 2019.

Heraf kan man læse, at salgspriserne for villa og rækkehuse gennemsnitligt er steget 2,5 procent i hele landet. Det dækker dog over store forskelle.

På Fyn er der fald i salgspriserne i tre kommuner, mens der er store stigninger i andre. I Faaborg-Midtfyn Kommune er priserne faldet 5,3 procent sammenlignet med sidste år, mens det ser ganske anderledes ud for de to største øer på Sydfyn.

På Langeland er salgspriserne steget 17,8 procent, mens de i Ærø Kommune er steget hele 29,4 procent. Det er den højeste stigning blandt alle kommuner. Og det overrasker en ejendomsmægler på øen, at tallet er så højt.

- Jeg tror, det handler meget om at slippe væk fra stress og storbyjag. Det er oftest de helt nye familier eller dem, der måske har voksne børn på øen, som vi ser som tilflyttere her, siger Steffen Høj, ejendomsmægler ved Øbolig på Ærø, til TV 2.

I Fyns største kommune, Odense, er huspriserne steget otte procent i forhold til sidste år.