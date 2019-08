Har du noget, du gerne vil spørge landets næsten nyudnævnte forsvarsminister kan du forsøge at gøre det lørdag på Højstrup Øvelsesterræn i Bolbro i Odense.

Her kommer den fynske folketingspolitiker Trine Bramsen, som også er landets nye forsvarsminister, nemlig på besøg, når borgerne mellem klokken 10 og 15 kan høre, hvordan et liv i uniform kan være.

Det er første gang, at Fyns Politi, Hjemmeværnet på Fyn og Beredskab Fyn er gået sammen om at præsentere hinanden for borgerne, for i praksis er det de tre instanser, som samarbejder ved store ulykker som f.eks. togkatastrofen den 2. januar på Storebælt, eller når vejret bider tænder og sender kaskader af vand fra oven gennem voldsomme skybrud eller fra havet under stormflod.

De seneste år har beredskaber, politi og hjemmeværn over hele landet samarbejdet tæt under netop katastrofer, uvejr og ulykker, men lørdag kan man se det, man kalder for et totalforsvar, under mere rolige forhold. Her vil Beredskabsstyrelsen og Veteranindsatsen på Fyn også deltage.

Der bliver både blå blink, uniformer, brandslukningsudstyr, bomberyddere og politihunde at kigge på, ligesom man kan lege minerydder for en dag.

Omkring klokken 13.30 dukker forsvarsministeren op på øvelsesterrænet i Højstrup med det formål at få talt med så mange af dem, der gør en forskel på Fyn. Hun vil også overvære den samlede opvisning, der finder sted klokken 14, hvor Hjemmeværnet, Fyns Politi og Beredskab Fyn vil vise en realistisk krisesituation.

Højstrup Øvelsesplads på Vibelundvej ejes af Forsvaret og bruges stadig til militærøvelser. Det var også i dette område, at der i 1985 blev opsat omstridte Hawk-raketter. De blev omkring årtusindskiftet flyttet til Flyvestation Karup.

Arrangementet er gratis, og i løbet af dagen vil også Brassband Syd og Hjemmeværnets Musikkorps Syd give koncerter.