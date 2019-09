Fynsk læge dømt i by- og landsret: Nu får Svend Lings selvmordssagen for Højesteret

Omkring et års tid efter byretssagen får den pensionerede læge Svend Lings fra Kværndrup mandag sin principielle sag for Højesteret. Både byretten og landsretten fandt ham skyldig i medvirken til selvmord og straffede med betinget fængsel.

Han blev af landsretten idømt 60 dages betinget fængsel for medvirken til to selvmord og et selvmordsforsøg. En skærpelse fra byrettens 40 dages betinget fængsel i september 2018.

Og når Højesteret mandag som tredje instans behandler sagen om aktiv dødshjælp, er der de ikke store forhåbninger hos den 77-årige pensionerede læge Svend Lings fra Kværndrup om et andet resultat.

Alligevel har han - med Procesbevillingsnævnets tilladelse - indbragt sagen, som han betragter som principiel, fordi den ifølge Lings selv handler om ytringsfriheden.

- Jeg har jo lagt en selvmordsvejledning ud på internettet, og Justitsministeriet har sagt, at den er lovlig. Alligevel er jeg blevet dømt for medvirken til selvmord, fordi jeg har rådgivet patienter på grundlag af den offentligt tilgængelige selvmordsvejledning. Det, synes jeg, er noget underligt noget. Det er sådan en gråzone, hvis man tænker på, hvor grænserne for ytringsfriheden så går, forklarede han i april.

Men det er ikke kun ytringsfriheden, der er i spil i sagen, som fem dommere i Højesteret nu skal vurdere:

- Jeg havde jo håbet på frifindelse. Så ville aktiv dødshjælp jo i praksis være indført i Danmark, lød det fra den pensionerede læge efter landsretsdommen i januar.