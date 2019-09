Fynsk frontfigur forlader Alternativet: Det er ikke nok bare at ville være grønnere end de andre

- Jeg vil ikke skabe problemer for partiet, som jeg selv har lagt utroligt mange kræfter i. Jeg sagde også mit job op som direktør i et firma for at kunne føre valgkamp, og jeg brænder stadig for at forandre samfundet. Jeg er imidlertid nået til den konklusion, at jeg kan bidrage bedre andre steder, siger Stine Bardeleben Helles.

Hun er ellers ikke meget for at tale om sin udmeldelse af partiet og understreger, at hun ikke ønsker at smække med døren.

- Det har været en meget svær beslutning at træffe, men jeg er i tvivl om, hvorvidt partiet er i stand til at skabe den brede folkelige fortælling, der både kan flytte den politiske debat og det danske samfund. Det er ikke nok bare at sige, at vi vil være grønnere end de andre partier, siger hun.

- Den nye regering har vist rigtig gode takter på klimaområdet, og flere partier i blå blok har også flyttet sig. Skal Alternativet have en berettigelse i dansk politik, skal partiet blive meget skarpe på en bredere politisk vision end at være grønnere end de andre. Det lykkedes ikke ved valget, og partiet har en kæmpeopgave i at få beskrevet, hvad det er for et samfund, partiet vil skabe, hvis det kommer til magten. Den fortælling har jeg lidt svært ved at se nu.

Ved folketingsvalget i juni fik Alternativet tre procent af fynboernes stemmer, men det var ikke nok til at blive repræsenteret i Folketinget. Selv fik Stine Bardeleben Helles et flot valg med 1645 personlige stemmer, men hun føler ikke, at hun nu svigter sine vælgere ved at forlade partiet.

Ingen kritik af Elbæk

- En vision for et parti er jo i høj grad en partileders opgave at skabe. Har Uffe Elbæk svigtet?

- For mig handler det ikke om personer, men om et parti, der har svært ved at forklare, hvad det er for et samfundslederskab, det ønsker at påtage sig. Jeg var i min tid i partiet optaget af at få den fortælling til at stå skarpt, men har desværre svært ved at se, at det kan lykkes. Og det er ikke nok at have en grundlæggende fortælling, der kun går rent ind i de store byer. Den skal også ramme på Avernakø.

- Når jeg valgte at stille op på Fyn, er det jo fordi, jeg mener, at der er brug for en ny fortælling i en tid med klimakrise og et velfærdssamfund under pres. Den fortælling skal vedrøre alle danskere uanset, hvor de bor og hvilke sociale lag, de kommer fra. Vi bliver nødt til at finde nye måder at omgås hinanden og ressourcerne på, men valget var et billede på, at vi ikke formåede at flytte den politiske debat. Og jeg har en tvivl om, hvorvidt Alternativet kan lykkes med at flytte debatten og det danske samfund. Det er en af hovedårsagerne til, at jeg forlader partiet, siger Stine Bardeleben Helles.