Fynsk Youtube-stjerne besøgte Rwanda: - Vildt, så forkælede vi er i Danmark!

Den fynske Youtube-stjerne Rasmus Brohave er blevet en af frontfigurerne i et nyt undervisningsprojekt fra Unicef, der tager afsæt i Rwanda og landets unge iværksættere. Med projektet håber han at kunne inspirere danske unge til at komme ud af værelset og gøre en forskel for andre end dem selv.

Resultatet af turen til Rwanda er samlet på undervisningssitet "ungeforandrerverden.dk" , der går i luften i dag, mandag. Her kan danske elever fra 7.-10. klasse lade sig inspirere af de afrikanske unge til at tænke i digitale løsninger som blandt andet video, podcast, apps og sociale medier.

- Jeg har været af sted med organisationen fire-fem gange efterhånden, og det er jo mega priviligeret at blive inviteret med til den slags. Jeg startede med at lave Youtube-videoer for sjov, men nu har jeg efterhånden så mange følgere, at jeg også har en forpligtigelse til at bruge min stemme til noget godt. Folk siger altid: "Jamen det behøver du jo ikke, Rasmus". Men det vil jeg gerne, fortæller han.

Sådan fortæller 21-årige Rasmus Brohave, der er født, opvokset og nu bosat i Svendborg. Med over 250.000 følgere er han blevet en af Danmarks mest populære "youtubere", men han bruger ikke kun tiden foran kameraet derhjemme. I maj var han sammen med tv-vært Sofie Østergaard 10 dage i Rwanda med Unicef, som han har været ambassadør for siden 2017. Formålet var at samle materiale til et nyt undervisningssite, der tager udgangspunkt i Rwanda og unge iværksættere i landet.

Forbud mod plastikposer

Og der er mange grunde til, at man kan blive inspireret af Rwanda, mener Rasmus Brohave.

- Da vi ankom til lufthavnen, blev vi virkelig ramt af, hvor rent landet er. Det er for eksempel forbudt at tage plastikposer med ind i landet, og man får bøder, hvis man smider skrald i gaderne. De har også en dag om måneden, hvor de går ud og indsamler affald. Det er vildt nok, at man kan være så fattigt et land og alligevel gå så meget op i at passe på klimaet, fortæller han.

I år er det 25 år siden, at 800.000 tutsier i Rwanda blev dræbt i et af verdens hurtigste og mest brutale folkedrab. Siden da har landet rejst sig på rekordtid. Økonomien boomer, sikkerheden er i top, og andelen af mennesker, der lever under fattigdomsgrænsen, er faldet fra 78 til 38 procent. Alligevel er der en verden til forskel fra et liv som ungt menneske i Rwanda og til livet som ung i Danmark.

- Vi har alt herhjemme, og de har ingenting. Hver gang jeg kommer hjem fra en rejse med Unicef, skal jeg minde mig selv om ikke at brokke mig over de der små bagateller i hverdagen, siger han.

Det nye undervisningssite rummer blandt andet seks historier om unge iværksættere fra Rwanda. Rasmus Brohave håber, at deres fortællinger kan inspirere danske unge til at gøre noget for andre end dem selv.

- Vi er vildt forkælede i Danmark. Og vi tager det for givet. Med de her historier håber jeg, at unge herhjemme får lyst til at lave noget, opfinde noget, blive gode til noget eller ændre noget. Vi skal bruge vores mange privilegier til noget, mener han.

Rasmus Brohave ved også godt, at han som ung youtuber med en kvart million følgere har et stort ansvar for at pege de unge i den rigtige retning.

- Alle de ting, Unicef gør, dem står jeg inde for, og jeg håber, at jeg kan hjælpe med at udbrede deres budskaber omkring børnerettigheder og den slags. Og så vil jeg fortsat gerne give noget glæde og positivitet til de mennesker, der ser mine videoer.

Det nye undervisningssite kan findes på http://ungeforandrerverden.dk/