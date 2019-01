Fynsk MF'er om sundhedsreform: Lykke er ikke ond

- Det kan skabe flere problemer. Over de kommende år skal der bruges masser af tid på at omstrukturere, og det skaber en masse turbulens i sektoren og usikkerhed hos både ansatte og borgere. Man skulle hellere opretholde den nuværende struktur, og tilføre sundhedssektoren flere penge, siger Dan Jørgensen.

Han kalder reformen på sundhedsområdet for en skrivebordsøvelse, og mener, det er at bilde danskerne noget ind, at man kan løse problemerne på den måde.

- Vi er meget kritiske. Vi synes, der er tale om en centralisering og i virkeligheden et historisk stort angreb på vores lokaldemokrati. At man nedlægger regionerne, hvor borgerne via deres folkevalgte kan få indflydelse på sundhedspolitikken, er et stort skridt, mener Dan Jørgensen.

Mere nærhed

Det største problem for ham i reformen er, at den demokratiske folkevalgte del ryger ud.

- Man erstatter sund fornuft og demokratiske skøn gennem regionsrådene med nogle professionelle bureaukrater, som skal sidde med deres regneark, mener han.

Han peger også på, at der efter hans opfattelse ikke er brug for mere centralisering, men mere nærhed.

- Hvis man spørger ud i befolkningen tror jeg, de fleste vil sige, at vi har for meget centralisering. Danmark er knækket over ved, at for meget er flyttet til København. Det mærker vi også på Fyn, og det undrer mig, at regeringen har brugt store summer på at udflytte offentlige arbejdspladser, men lige nøjagtigt vores sundhedssystem skal centraliseres, siger Dan Jørgensen.

Derfor er det for ham en måde at skjule besparelser på.

- Jeg tror faktisk, at Lars Løkke Rasmussen helt reelt tror på, at det er bedre at sætte nogle djøf'er og bureaukrater til at styre sundhedsreformen end folkevalgte. Jeg tror ikke, han gør det, fordi han er ond. Jeg tror bare ikke på det, forklarer Dan Jørgensen og opfordrer statsministeren til at lytte til sit eget Venstre-bagland med den kritik, der er kommet derfra.