Fynsk LA-formand: Det var en fejl at gå i regering

Vælgermæssigt var det en fejl, at Liberal Alliance gik i regering. Det siger en af partiets fynske formænd efter det store valgnederlag.

- Realpolitisk var det en succes at gå i regering, når man ser på de resultater, vi har fået. Men jeg må bare konstatere, at det har stødt en masse vælgere fra os, så set i tilbageblik var det en fejl, siger Leif Bode Nielsen, Skamby, der er formand for Liberal Alliance i Middelfart-kredsen.

Oven på valgnederlaget kritiserer folketingsmedlem Henrik Dahl meget skarpt partiledelsen i form af Anders Samuelsen og Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

- Det har været fuldstændig gennemsyret af nepotisme, og det er jo en nepotisme, der kommer fra Anders, siger han til DR og henviser især til udnævnelsen af Thyra Frank som ældreminister.

- Vælgerne er jo ikke dumme. Det er jo til grin, at det skal være på den måde. Altså kejser Nero udnævner sin hest til senator ikke, det er selvfølgelig lidt mere skørt, men det er jo sådan noget på linje med det, vi snakker om.

- Helt grundlæggende har regeringsdeltagelsen jo bare været en total katastrofe, som har ført til, at vi virkelig er gået tilbage i meningsmålingerne, siger Henrik Dahl.

Selv om Leif Bode Nielsen er enig med Henrik Dahl i, at deltagelsen i regeringen var en fejl, støtter han ikke folketingsmedlemmets kritik.

- Nu kan jeg se, at det var forkert, men dengang ville jeg have truffet samme beslutning. Men man kan godt diskutere, hvorfor vi fik de ministerområder, som vi fik, siger Leif Bode Nielsen.

Henrik Dahl ønsker en helt ny ledelse for partiet og vil af med både Anders Samuelsen og Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

- Set udefra ville jeg også anbefale en ny ledelse for at få en frisk start. Men jeg mener godt, at Simon Emil kan være en del af den. Jeg kunne også tænke mig Henrik Dahl i den position, siger Leif Bode Nielsen, der er salgsrådgiver i Lego.

Partiet fik også et dårligt valg på Fyn, men kredsformanden mener ikke, at man lokalt kunne have gjort meget anderledes.

- Det var meget ærgerligt, at Merete Riisager ikke genopstillede - hun kunne have trukket flere stemmer. Men ellers mener jeg, at vi havde et godt kandidatfelt. Vi må bare konstatere, at Fyn ikke er kerneland for Liberal Alliance, siger Leif Bode Nielsen.

Partiet fik ikke valgt nogen kandidater på Fyn. Ifølge Ritzau mister både Anders Samuelsen og Joachim B. Olsen deres pladser i Folketinget sammen med mange andre.

Liberal Alliances spidskandidat på Fyn, det siddende folketingsmedlem Carsten Bach, meddeler i en sms, at han ikke giver interview torsdag.