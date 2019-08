Fyns Politi efterlyser vidner til en voldtægt i Odense lørdag morgen mellem klokken 5 og 6.

Det fremgår af twitter.

Politiet beder vidner, som måtte have set to yngre mænd overfalde en yngre kvinde, der kom trækkende med cykel ved Ansgar Anlæg ved Sdr. Boulevard. Ifølge politiets oplysninger skulle de to mænd tale dansk og være lyse i huden.

Hvis man har oplysninger, der kan hjælpe politiet, bedes man ringe på tlf. 114.