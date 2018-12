Fyns Politi efterlyser gerningsmænd til Vollsmose-hærværk

Fyns Politi beder offentligheden om hjælp, efter at to unge mænd smadrede overvågningskameraer i Bøgeparken for 45.000 kroner. Gerningsmændene blev fanget af de selvsamme kameraer, som de smadrede.

Fyns Politi efterlyser to unge mænd, der mandag den 27. august 2018 udøvede omfattende hærværk i Vollsmose.

De to mænd var rundt i 11 opgange i Bøgeparken og smadrede overvågningskameraer med et slagværktøj. Skaderne beløb sig til godt 45.000 kroner.

Selvom kameraerne blev ødelagt, nåede de dog at fange gerningsmændene i akten - og det er ud fra disse fotos, at Fyns Politi nu beder offentligheden om hjælp til at identificere de to mænd.

Henvendelser til Fyns Politi kan ske på telefon 114.