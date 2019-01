Fyns Politi: Kortere ventetid til ofre for it-kriminalitet

Fyns Politi ser frem til at få hjælp til bunken af sager om økonomisk kriminalitet, efter at landsdækkende center for it-relateret økonomisk kriminalitet er åbnet.

Fynske ofre for bedrageri på internettet, misbrug af betalingskort, phishing og online svindel kan nu formentligt se frem til en lidt hurtigere behandlingstid, efter at politiets nye landsdækkende center for it-relateret økonomisk kriminalitet forleden åbnede.

Det gælder nemlig om, at politiet ikke kun er tilgængeligt og synligt med patruljer på gaden, men også om at være til stede på nettet.

- Borgernes møde med kriminalitet bliver i stærkt stigende grad digitalt. Derfor er det altafgørende, at vi bliver ved med at kigge på nye metoder, nye redskaber og nye måder at gå til dette arbejde på. Jeg håber, det nye landsdækkende center vil aflaste os, sagde politidirektør Arne Gram ved nytårsparolen mandag eftermiddag i Fyns Politi.

For antallet af sager om økonomisk kriminalitet er vokset nærmest eksplosivt i de senere år, efterhånden som vi handler mere og mere på internettet, og derfor har det været nødvendigt med et landsdækkende center til at bistå de enkelte politikredse - som f.eks. Fyns Politi.

- Vi oplever ofte med kriminalitet på nettet, at borgeren, som er blevet snydt, bor ét sted i Danmark, mens gerningsmanden bor et andet sted. Det er lettere på nettet end i den fysiske verden at bevæge sig rundt, og derfor er der god fornuft i, at sager om it-kriminalitet samles ét sted, fortæller Johnny Schou, politiinspektør i Fyns Politi.