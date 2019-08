Fyns Politi: Den unge skal have lyst til at ændre sin bane

Fyens Stiftstidende har bedt Fyns Politi om at konkretisere, hvordan arbejdet med at standse bandernes optag af nye medlemmer foregår. Vicepolitiinspektør Richardt Jakobsen har svaret skriftligt på fire spørgsmål om politiets indsats.

- Hvad kan I konkret gøre for at hindre unge i at blive aktive i en bande?

- Vi moniterer, altså holder løbende øje med, hvilke unge vi træffer i selskab med bandemedlemmer. Det gælder, uanset om det sker i en sammenhæng med, at der bliver begået kriminalitet eller ej.

- Vi vurderer også løbende, om der bliver iværksat selvstændige forebyggelsestiltag. Det sker altid ud fra en konkret politifaglig vurdering.

- Hvilke midler har I til at forhindre det, hvis en ung vil være med i en bande?

- Hvis den unge endnu ikke er blevet en formel del af banden, så kan vi iværksætte en såkaldt "pre entry"-indsats. I sådan en indsats går politiet - som regel sammen med de kommunale myndigheder og Kriminalforsorgen - i gang med en koordineret og helhedsorienteret forebyggende indsats.

- Når det sker, er det med fokus på 360 graders vurdering i forhold til både bolig, beskæftigelse, uddannelse, misbrug, gæld og så videre. Indsatsten kræver, at den unge skønnes egnet og motiveret for de ændringer, der skal til.

- Hvad kan forældrene bidrage med?

- Alt efter karakteren af den enkelte sag kan forældrene bidrage med at støtte op om den unge med krav, kærlighed og konsekvens. Det er også vigtigt, at forældrene interesserer sig for den unges omgangskreds, trivsel og i det hele taget adfærd, der kan udgøre en risiko.

- Hvilke fællestræk har de unge, som drages mod bandemiljøet?

- Der er lavet forskning på området, som Justitsministeriet har udgivet, og der er især tre indikatorer, som kan trække: At den unge føler sig inkluderet og dermed tilhører i et fællesskab. At den unge får en status - jeg ER nogen. Og at den unge føler, han gør en forskel og dermed oplever indhold i tilværelsen.

- En del af de unge vil ofte have fællestræk i forhold til at føle sig ekskluderet og have dårlige bindinger til deres forældre og positive rollemodeller.