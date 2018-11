Fynbus vil spænde ben for snyd med pension

De vil fra 1. marts 2019 blive mødt med et krav om, at de skal indbetale chaufførernes pension på en pensionsordning og ikke - som det er tilfældet i dag - må udbetale pensionen som en del af lønnen.

Det er ideen med et nyt krav til vognmænd, der vil have del i flextrafik-kørslen for det offentlige trafikselskab.

Fynbus vil gøre det sværere for vognmænd at dumpe priserne på flextrafik.

Fynbus er et offentligt trafikselskab, der ejes af de fynske kommuner og Region Syddanmark.Flextrafik er kørsel med f.eks. handicappede og ældre, der ikke kan benytte offentlig transport. Kørslen varetages af vognmænd, der byder på kørslen, når den sendes i udbud. I 2014 indførte Fynbus arbejdsklausuler. De skulle sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår for alle leverandører til Fynbus. Fynbus har netop fulgt op med at nedsætte et kontrolpanel. Panelets medlemmer består af både medarbejder- og arbejdsgiverorganisationer. Panelets opgave er bl.a. at kontrollere, om klausuler overholdes.

Tilfredshed

Det nye tiltag er indstillet af det kontrolpanel, som Fynbus har nedsat for at dæmme op for snyderi i branchen.

Kontrolpanelets medlemmer repræsenterer både medarbejder- og arbejdsgiversiden, og Morten Andersen (V), borgmester i Nordfyns kommune, har det fint med både den oprindelige model og med den nye model.

- Når vi har accepteret, at pension har været en del af lønnen, er det fordi, vi har hørt, at medarbejderne gerne ville have det udbetalt. I bund og grund burde det her ikke ændre på, hvad en arbejdsgiver har af udgift til sine ansatte, men vi tager kontrolpanelets indstilling til efterretning. Det er jo noget, både medarbejdere og arbejdsgivere er enige om, siger Morten Andersen.

Hos Fynbus' største ejerkommune, Odense, er der stor tilfredshed med det nye tiltag.

- Det er et vigtigt skridt i kampen mod plattenslageri, siger Anders W. Berthelsen, socialdemokratisk medlem af byrådet i Odense og kommunens repræsentant i Fynbus-bestyrelsen.

- Nu er det slut med, at vognmænd kan sige, at pensionen er noget, de ordner internt med deres medarbejdere, hvorefter pensionen reelt ikke bliver lagt oven i lønnen. Så er det, vi har chauffører, der bliver snydt for løn og unfair-konkurrence, der skaber ulige vilkår for de vognmænd, som overholder alt, hvad de skal. Jeg er glad for det her tiltag og for det nye kontrolpanel, siger han.

De nye regler gælder fra 1. marts 2019.