Fynbus satte fokus på elbusser, da de holdt en temadag for politikere og embedsfolk fra fynske kommuner og Region Syddanmark. Omstillingen til elbusser kan dog ikke ske her og nu.

Folk fra Daimler, der ejer Mercedes-Benz, var til stede for at give en præsentation og prøvetur i en af de elbusser, der kan blive en del af fremtidens bybillede. Og der er ingen tvivl om, at kvaliteten af elbussen, der er en Mercedes-Benz eCitaro, er som den skal være. Bussen larmer meget mindre end en diesel eller hybridbus, indeklimaet er bedre reguleret og bussen accelererer og bremser, som den skal.

I byerne vil busser drevet af biodiesel og biogas ikke være tilladt fra 2030, da alle busser i byerne ikke må udlede CO2, NOx-gasser eller patrikler. Da det sidste udbud med disse typer drivmidler er i 2020, er el eller brint de eneste realistiske muligheder efter 2020, da de nuværende kontrakter udløber mellem 2021 og 2024. Nul-emissionskravene gælder for nye busser i byerne allerede fra 2025. Uden for byerne skal nye busser fra 2025 som minimum opfylde EU's Euronorm 6, der stiller krav til mængden af udledning af partikler og NOx-gasser. Derudover skal de være CO2-neutrale. Busser, der kører på biodiesel eller biogas vil derfor kunne køre de længere distancer på landet, da de ikke udleder CO2.

Især ét bestemt vejbump er i vejen for at sætte en elbusflåde i verden. Det kræver nemlig et større arbejde med udbygning af elnettet, hvis elbusserne, hvis rækkevidde på cirka 300 kilometer er omkring det halve af dieselbussernes, skal kunne nå gennem en hel dags kørsel. Om udbygningen skal ske med et opladningsdepot, hvor busserne udelukkende lader op om natten, eller ladestationer langs ruterne, hvor busserne kan lade ad flere mindre omgange i løbet af dagen, er noget af det, der skal besluttes først.

Bussen, som Daimler brugte som demonstration, kommer ikke til at ligne de busser, der kan komme til at køre på Fyn. Den gule farve indvendig og udvendig er nemlig Bernlinske bussers farveskema. Foto: Christian Nordholt

- Og så vil jeg gerne have, at vi får lavet en ordentlig elinfrastruktur. Det er vigtigt, at infrastrukturen standardiseres, så vi ikke skal tilpasse det hver gang, der kommer ny teknologi, fortsætter Niels Christian Nielsen.

Han mener, at de fynske kommuner bør gå sammen om at lave et udbud på elbusser, fordi de med ét stort udbud kommer frem i køen hos elbusproducenterne, end hvis hver kommune laver sin egen kontrakt.

En hurtig stikprøve af de fremmødte politikeres holdning viser da også, at der generelt er velvilje i forhold til at gå over til elbusser, fordi det i høj grad ligger i tråd, men den grønne linje, som de fleste kommuner ligger for dagen.

Udskiftning

En udskiftning af busflåden kan tidligst ske i løbet af 2023, da det er der, de fleste fynske kommunernes nuværende kontrakter på dieselbusser udløber. Assens, Svendborg og Region Syddanmark har kontrakter, der først udløber i 2024.

- Ud fra hvad vi kender til kommunernes økonomi og vilje til at investere, ville det være dyrt at skifte eksisterende busmateriale ud midt i en kontrakts periode. Der skal være et ekstraordinært stort ønske for at lave et teknologiskifte, for at man kan gøre det. Derfor følger det naturligt, at det kommer, når kontrakterne udløber, siger Carsten Hylborg Jensen.

Fire år er lang tid i teknologiens verden, og hvis kommunerne ønsker at se tiden an, kan underskrivningen af nye kontrakter skubbes til 2024. Der er dog ingen tvivl for Fynbus, at fremtiden er elektrisk.

- Vi vurderer, at el er det, der er på dagsordenen nu. Det var en del af den tidligere regerings klimaudspil, og generelt set er vurderingen, at det er el, der er på vej, forklarer Carsten Hylborg Jensen.