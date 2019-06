Fynbus deler smil ud til de morgenfriske passagerer

Hvis du er en af dem, der dagligt pendler med Fynbus til eller fra Odense Banegård Center, kan du mandag morgen forberede dig på en lidt anderledes start på morgenen, end du sikkert er vant til. Her står personale fra Fynbus nemlig klar til at give dig et smil med på vejen.

En del af Fynbus' 10 bud om den gode bustur er nemlig at starte dagen med et smil. Derfor deler personalet smil-vingummier ud til de friske morgenpassagerer.

Sidste år blev 441 Fynbus kunder og 226 chauffører spurgt ad, hvad der skal til for, at man får en god bustur. Og her var begge parter enige om, at et smil var vejen frem.

Samtidig med, at Fynbus fortsætter sidste års 10 bud om den gode bustur, lancerer de fem nye film, der præsenterer passagerne for enkelte budskaber fra de 10 bud.

Derudover skal mandagens begivenhed også markere, at de permanente busholdepladser på sydsiden er færdige og klar til brug.