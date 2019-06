Fynboerne om rejseforsikring: - Det giver sikkerhed

Mette Alleslev, 63 år

- Jeg har det blå sygesikringskort, men jeg har ikke nogen rejseforsikring. Jeg rejser ikke ret meget til udlandet, så derfor tænker jeg ikke, at det er nødvendigt at have en rejseforsikring. Hvis jeg rejste mere, ville jeg overveje at have en rejseforsikring, men jeg bryder mig ikke rigtig om at flyve, så derfor rejser jeg primært rundt herhjemme.