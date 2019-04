Fynboerne får over en milliard kroner tilbage i skat

- Hvert år udbetaler vi et relativt stort beløb i overskydende skat. Selvom mange borgere formentlig opfatter det som en positiv ting at få penge tilbage i skat, så er det jo udtryk for, at man har betalt for meget i skat i løbet af året. Derfor er det vigtig at tjekke sin forskudsopgørelse. Særligt, hvis der sker ændringer i ens liv som for eksempel boligkøb, skilsmisse eller jobskifte. Målet er jo, at alle betaler den korrekte skat i løbet af året, forklarer Karoline Klaksvig, der er underdirektør på personområdet i Skattestyrelsen.

Her skal der samlet set gives 1,3 milliarder kroner tilbage til 301.000 borgere. I gennemsnit gives der 4.213,7 kroner tilbage til fynboerne. Det viser tal fra Skattestyrelsen.

For en stor del af danskerne er fredag i uge 14 lidt af en glædens dag, for da får de fleste nogle ekstra tusinder kroner mellem hænderne. Det er nemlig den tid på året, hvor Skattestyrelsen betaler overskydende skat tilbage til skatteyderne.

På kortet nedenunder kan du se, hvor mange penge borgerne i de fynske kommuner i gennemsnit får tilbage.

Fyns kommuner

Når det kommer til borgerne i de fynske kommuner, er det tilsyneladende langelænderne, der er de bedste til at udfylde deres årsopgørelser korrekt. De får i gennemsnit 3.861 kroner tilbage. Det er ikke blot det laveste på Fyn, men i hele Region Syddanmark. I den anden ende af skalaen ligger borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. De får i gennemsnit 4.567 kroner tilbage i overskydende skat.

På landsplan gives der 16,2 milliarder tilbage i overskydende skat til 3,4 millioner danskere.

Så er der dem, der skal betale restskat til Skattestyrelsen. Dem er der cirka 1 million af på landsplan, der i gennemsnit skal betale 6.146 kroner i restskat. Det betyder, at der samlet set betales 16,2 milliarder kroner tilbage i restskat. Skattestyrelsen har ikke opgivet tallene for de specifikke kommuner.

Er man en af dem, der skal betale penge til Skattestyrelsen, er det en god idé at få det gjort med det samme, hvis man vil slippe for renter. Hvis man tror, at der er sket en fejl med ens årsopgørelse, er det ikke for sent at rette i den.

- Uanset, om man er blevet mødt af et grønt eller rødt tal, så er det ikke for sent at kontrollere, at oplysningerne på årsopgørelsen stemmer. Langt de fleste behøver ikke gøre noget, men hvis man har ændringer eller tilføjelser til årsopgørelsen, skal de oplyses inden 1. maj, oplyser Karoline Klaksvig.

Rettelser kan foretages på www.skat.dk.