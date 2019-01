Fynboerne erstatter kød og mælk: Salg af vegetariske produkter fordoblet på to år

Coops fynske butikker har på to år oplevet en fordobling af salget af plantebaserede alternativer til kød og mælk. Særligt i Odense og Svendborg forbruger man "grønt".

Coop Analyse kalder det "en bevægelse mod et bredere menukort" og forudser, at udviklingen vil intensivere i 2019.

Linsebøffer, nøddepaté og havredrik. Det er nogle af de plantebaserede kød- og mælkeprodukter, som fynboerne i stigende grad køber, når de handler ind i Coops butikker. Salget af vegetariske og veganske produkter i dagligvarekædens fynske butikker er nemlig steget med 102 procent på bare to år. - Det svarer til det billede, vi ser over hele landet: Folk spiser mere vegetarisk, siger Lars Aarup, analysechef hos Coop Analyse. Coop har cirka en tredjedel af dagligvaremarkedet i Danmark med kæder som Kvickley, Fakta og SuperBrugsen. Men også landets anden store spiller, Salling Group, der tidligere hed Dansk Supermarked, oplever stigende interesse i deres butikker, der blandt andet omfatter Føtex, Bilka og Netto. Her er salget af rent veganske varer steget med 30 procent i 2018. - Mange af de traditionelle danske madvarer indeholder mælkeprodukter, og det, vi kan se, er, at mange gerne vil have et velsmagende alternativ til disse bare uden animalske ingredienser, siger Rikke Lynggaard, der er Salling Groups kategorichef på området.

Vegi-produkter Vegi-produkter er en betegnelse, der dækker over madvarer, der er alternativer til animalske produkter.Det kan både være vegetariske produkter - altså alternativer til kød - eller veganske produkter, der er helt uden animalske ingredienser som æg og mælk.



Hverken Coop eller Salling Group vil oplyse specifikke salgstal, men bekræfter at interessen er stigende, og at man i 2019 vil udvide udvalget. Salling Group fortæller blandt andet, at Bilka i det kommende år vil nærme sig 200 veganske varenumre.

Grafik: Mikkel Damsgård Petersen

Grønne Svendborg Lars Aarup fra Coop Analyse påpeger, at forbruget ikke er det samme over hele landet. Det samlede salg af såkaldte vegi-produkter på Fyn ligger således en tredjedel under landsgennemsnittet. - Det skyldes, at særligt København trækker gennemsnittet op. Men hvis man ser bort fra hovedstaden, så ligger Fyn på niveau med resten af landet, siger Lars Aarup. Selvom der sælges flest vegi-produkter i København, så findes der også andre steder i landet, der stikker ud i statistikken. En slags "grønne lommer," som Lars Aarup kalder det, hvor den vegetariske trend er slået igennem. - Det er først og fremmest de andre større byer - Aarhus, Odense og Aalborg - men også et sted som Svendborg, siger Lars Aarup og tilføjer, at Coop følger udviklingen i Svendborg nøje: - Vi ser tit, at ny mad-mode starter i København og Århus, men det er ikke alt nyt, som den brede befolkning er interesserede i. Men hvis svendborgenserne gerne vil have produktet, så vidner det om, at der er en generel interesse blandt danskerne.

Udviklingen fortsætter Indtil videre vidner udviklingen om, at vegi-produkter er noget, der er kommet for at blive. Coop forventer således en yderligere stigning i salget på mellem 50 og 100 procent i 2019, og ifølge Lars Aarup vil udviklingen formentlig fortsætte endnu længere. - Jeg tror godt, man kan regne med, at kød kommer til at spille en anden rolle i fremtidens køkken, end det gør i dag, siger han. Vegi-produkterne er dog endnu langt fra at være markedsdominerende. Plantebaserede kødprodukter står således kun for mellem en og to procent af det samlede kødsalg i Danmark. Og Lars Aarup tror da heller ikke, at danskerne vil droppe de animalske produkter helt. - Den udvikling, vi ser nu, er ikke så meget tegn på en "religiøs" bevægelse, hvor man forsager kød. Det er nærmere en bevægelse mod et bredere menukort. En bevægelse mod, at man eksempelvis spiser vegetarisk mandag til onsdag, og så laver man steg eller gryderet i weekenden, når man har bedre tid.