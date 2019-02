Fynboer vil have styr på pengene: Rift om gode pengeråd

Søren Skjøth giver den tidligere børnehaveleder Birgitte Kirkeløkke resultatet af det økonomitjek, han gav hendes pengesager. Det viste sig, at hun var en af de få, hvor der stort set ikke var noget at komme efter. Arkivfoto: Michael Bager

Økonomisk rådgiver Søren Skjøth er klar til en snak, når Fyens Stiftstidende inviterer til åbent hus og bogudgivelse i mediehuset på Banegårdspladsen torsdag 21. februar.

Hvorfor hænger mit budget i laser, efter at jeg er gået på efterløn? Hvordan ser min økonomi ud, når jeg bliver pensionist? Skal vi sælge huset og flytte i lejebolig? Rådgiver Søren Skjøth fra F10 Finans er en travl mand, og han har ikke fået mindre travlt med at besvare økonomispørgsmål, efter at fire forskellige par/singler i efteråret fik et gratis økonomitjek og stod frem i Fyens Stiftstidende og fortalte om både budget, bekymringer og overvejelser om fremtiden. - Artiklerne har skabt en del interesse, og der er mange, der har henvendt sig. Også flere, end vi normalt ville få. Nogle har troet, at det var gratis at få et økonomitjek, så der er nogle, der er blevet lidt skræmt af prisen, men vi kan mærke, at flere og flere gerne vil have uvildig rådgivning, siger Søren Skjøth, der er tidligere bankmand, men i dag selvstændig og partner i rådgivningsvirksomheden.

Birthe og Karsten Nielsen fra Ringe havde svært ved at få økonomien til at hænge sammen og overvejede at sælge deres hus og bruge af friværdien, indtil de kunne få deres pensioner udbetalt. Søren Skjøth viste dem en vej til, at det ikke blev nødvendigt. Arkivfoto: Michael Bager

Boligejerne kommer Økonomitjekket, som var gratis i forbindelse med kampagnen, koster normalt fra 3000 kroner og opefter, og økonomisk rådgivning er ikke en vare, det er gængs at købe. - Typisk er det boligejere i 40- 50- og 60-års-alderen, der kommer. De har som regel gået og ruget over tingene længe, inden de henvender sig, og ofte er det noget meget konkret, de tænker over. Det kan være den nye bil eller realkreditlånet, der skal refinansieres, siger Søren Skjøth, som understreger, at det aldrig er ham, der træffer en beslutning for folk - det er helt og aldeles op til dem selv. Søren Skjøth indtager en stand og er til at få en snak med, når Fyens Stiftstidende torsdag den 21. februar udgiver en bog med opskrifter fra Det gode liv-kampagnen. Det sker i mediehuset på Banegårdspladsen i Odense, hvor man kan møde flere af de personer, der har karakteriseret kampagnen. Med til bogudgivelsen er også fem af de personer, som lagde deres budget frem for læserne. Det drejer sig om ægteparrene Birthe og Karsten Nielsen fra Ringe, Helle og Jan Hansen fra Nr. Aaby samt Birgitte Kirkeløkke fra Odense. Arrangementet starter med et åbent hus klokken 17-18.30 - her serveres der gratis kaffe og kage, og man kan få et gratis eksemplar af bogen og en gratis Det gode liv-kop. Klokken 19-21.45 er der et lukket arrangement med oplæg, sang og vin - også dette arrangement er gratis, men her er begrænset plads, og alt er udsolgt.