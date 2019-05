Fynboer til stemmeurnerne: Klima og miljø har været afgørende

Dørene ved Seniorhuset gik hele tiden op og i med mennesker, der skulle ind for at stemme og folk, der havde sat sin stemme og skulle ud. Foto: Nils Svalebøg

Søndag gik fynboerne til stemmeurnerne, da danskerne skulle sætte deres kryds til Europa-Parlamentsvalget. Fyens Stiftstidende var taget til valgstedet ved seniorhuset i Odense for at høre fynboerne, hvad de havde stemt, og hvad der havde været afgørende for deres stemme. Én ting gik igen - klima og miljø.

1. Per Jensen, 61 år Hvorfor har du valgt at stemme i dag? - Jeg har altid stemt, når der har været mulighed for det. Det skal vi gøre. Hvad har du stemt? - Enhedslisten. Hvad har været afgørende for dit stemmevalg? - Det er klima, miljø og deres kritiske holdning til EU. Hvad håber du, Europa Parlamentet kan præsterer de kommende fem år? - Det er primært, at der bliver sat et aftryk på miljøpolitikken. Og det bliver sikret, at virksomheder betaler det, de skal i skat i det givne land.

2. Laura Glans, 25 år Hvorfor har du valgt at stemme i dag? - Det er vigtigt, at alle er med til at udtrykke sin mening. Hvad har du stemt? - Venstre. Hvad har været afgørende for dit stemmevalg? - Grænsekontrol og i forhold til handel. Der skal være beskyttelse af frihandlen i EU. Hvad håber du, Europa Parlamentet kan præsterer de kommende fem år? - Jeg håber på, at vi bliver mere frie af EU. Vi skal ikke ud, men det er vigtigt - eksempelvis med barsel til mænd i to måneder - at vi bestemmer mere selv. Vi skal beholde vores samarbejde på kryds og tværs, så vi eksempelvis kan tage til udlandet og studere.

3. Jakob Frederiksen, 23 år Hvorfor har du valgt at stemme i dag? - Det er min borgerret. Det skal man gøre. Det er vigtigt i et demokrati. Hvad har du stemt? - Jeg har sat en personlig stemme på Margrete Auken. Hvad har været afgørende for dit stemmevalg? - Det er miljøet. Jeg er jo ung. Hvad håber du, Europa Parlamentet kan præsterer de kommende fem år? - Jeg håber på en bedre miljøpolitik. Det bliver værre og værre.

4. Lars Overgaard, 52 år Hvorfor har du valgt at stemme i dag? - Jeg synes, det er ens pligt. Det skal man for at være en del af samfundet. Hvad har du stemt? - Det Konservative Folkeparti. Jeg har primært stemt på personen - det er Pernille Weiss. Hvad har været afgørende for dit stemmevalg? - Hun har været meget fremme i medierne, og jeg er på den borgerlige side. Men klima og miljø har været afgørende emner for mig. Hvad håber du, Europa Parlamentet kan præsterer de kommende fem år? - Det er miljø og klima, lidt mindre EU og bureaukrati.