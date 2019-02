Fynboer søger samvær og tryghed: Interessen for seniorbofællesskaber breder sig

Flere og flere henvender sig til Fyns Almennyttige Boligselskab, FAB, for at høre om mulighederne for at bo i et seniorbofællesskab. Du kan gøre det samme, når Fyens Stiftstidende inviterer til åbent hus

Det er en søgen efter fællesskab og tryghed, der får folk til at drømme om at bo tæt sammen med andre seniorer, når pensionsalderen nærmer sig. Det oplever Erling Nielsen, der er formand for det store almene boligselskab, Fyns Almennyttige Boligselskab, FAB.

Boligselskabet får utallige henvendelser fra borgere, grupper og sågar kommuner, der er interesserede i at etablere nye seniorbofællesskaber. På diverse boligmesser er fællesskaber også ofte et tema.

- Folk er ikke så optagede af, hvor mange kvadratmeter de kan få, som de har været. Det handler mere om at være tryg og have nogen at spise og gå i biografen med en gang i mellem. Mange er klar til at sælge det store hus og skille sig af med mange af deres ting for at flytte i noget mindre. Man vil bo småt og foretrækker den tryghed, der er i at bo alment. Så ved man, at huslejen ikke lige pludselig stikker af, fortæller Erling Nielsen.

Han glæder sig over at opleve, at mange borgere er villige til selv at gøre en indsats for at realisere drømmene om den type bolig.

- Det er ofte borgerdrevet det her, og det er positivt. Vi vil gerne samarbejde, siger boligforeningsformanden.