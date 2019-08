Fynbo i front: Dan Jørgensen sat i spidsen for nyt, magtfuldt grønt regeringsudvalg

Først på sommeren blev han udnævnt som klimaminister i den socialdemokratiske regering, og nu er han af statsminister Mette Frederiksen blevet sat i spidsen for et nyetableret regeringsudvalg: "Det grønne udvalg".

Sejre og nederlag

Dan Jørgensen har i mange år haft en stor interesse og passion for natur og miljø. Det har optaget den nuværende minister, lige siden han som dreng fra Morud havde sin gang i Langesø et par kilometer fra Morud by. Og som politiker har han arbejdet med klimaet i de seneste tyve år.

- Det har været to årtier med store sejre på miljø og klimaområdet - men det er desværre også gået den anden vej indimellem. Det, der altid har manglet, er den fælles forståelse for, at det her ikke bliver løst af 'miljøpolitikere' alene. Det, vi står overfor, kræver en monumental indsats på tværs af alle ministerier. Den grønne omstilling kan ikke presses igennem via en grøn klimaminister. Jeg kan gøre noget - men slet ikke nok i forhold til, hvad der er brug for, uden mine kolleger, konstaterer Dan Jørgensen i en udtalelse.

Dan Jørgensen roser Mette Frederiksen for hendes initiativ.

- Det er rigtigt set af statsministeren, at der er behov for et nyt regeringsudvalg, der har ansvaret for den grønne omstilling centralt placeret i regeringens kerne, udtaler Dan Jørgensen.