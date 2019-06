Fra tirsdag aften er der ifølge DMI i hele landet risiko for kraftig regn og lokale skybrud på grund af et lavtryk, som ligger næsten stille over den Engelske Kanal og sender fronter op over Danmark. Prognosen tirsdag morgen viser, at regnen især vil ramme Fyn onsdag aften. Arkivfoto: Morten Stricker.