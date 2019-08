1. Klimabyen i Middelfart

Klimabyen er et projekt i den vestlige del af Middelfart, hvor man ofte er ramt af oversvømmede kældre og vand ved kraftige regnskyl. Formålet med det omfattende projekt er at håndtere regnvandet på overfladen, så man kan afkoble så meget af regnvandet som muligt fra det fælles kloaksystem, som har svært ved at håndtere de store mængder regn.

Projektet blev sat i gang i foråret 2016, og skulle efter planen faktisk være overstået i efteråret 2018, men det er nu udskudt til efter sommerferien i 2019. Projektet har et samlet anlægsbudget på 76,4 millioner kroner, og har været inddelt i tre etaper, der har hver sin løsning.

Løsningerne leder regnvandet ud i Lillebælt og består blandt andet af vandrender over jorden, regnbede og inddragelse af eksisterende vandløb.